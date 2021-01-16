У місті Ізмаїл Одеської області сьогодні вночі було виявлено повішеною 16-річну дівчинку.
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Як повідомили журналістам у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, мешканка міста Анастасія Єлісєєва, 2004 р.н.., пішла з дому 15 січня приблизно о 18:00.
Додому вона не повернулася, і підлітка оголосили в розшук як безвісти зниклого.
«16-річну дівчинку, яку розшукували з учорашнього вечора, знайшли повішеною на дереві. Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі виявлено не було», - повідомили у главку.
Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Причини й обставини трагедії встановлюються.
Як уточнили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, про зникнення дівчинки, яка пішла гуляти з подругою, в правоохоронні органи повідомила її мати, яка турбувалася через тривалу відсутність дочки.
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