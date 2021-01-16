Дівчинка пішла гуляти з подругою і не повернулася.

У місті Ізмаїл Одеської області сьогодні вночі було виявлено повішеною 16-річну дівчинку.

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Як повідомили журналістам у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, мешканка міста Анастасія Єлісєєва, 2004 р.н.., пішла з дому 15 січня приблизно о 18:00.

Додому вона не повернулася, і підлітка оголосили в розшук як безвісти зниклого.

«16-річну дівчинку, яку розшукували з учорашнього вечора, знайшли повішеною на дереві. Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі виявлено не було», - повідомили у главку.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Причини й обставини трагедії встановлюються.

Як уточнили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, про зникнення дівчинки, яка пішла гуляти з подругою, в правоохоронні органи повідомила її мати, яка турбувалася через тривалу відсутність дочки.

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Автор: Лариса Козова