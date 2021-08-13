Увійшовши в довіру до потерпілих, підозрюваний вчинив вбивство однієї з них, отруївши метиловим спиртом. А наступного дня у Голосіївського парку застрелив з вогнепальної зброї другу сестру.

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного мешканця міста Києва за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства двох сестер з метою заволодіння квартирою, а також у незаконному придбанні і зберіганні бойових припасів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року в обвинуваченого виник злочинний умисел щодо заволодіння квартирою двох сестер, які не мали близьких рідних.

Увійшовши в довіру до потерпілих, 12.11.2020 року підозрюваний вчинив вбивство однієї з них, отруївши метиловим спиртом. А наступного дня під вигаданим приводом заманив її сестру до Голосіївського парку та застрелив з вогнепальної зброї.

Читайте такожУ Дніпрі схопили серійних злодіїв, що обносили кафе та магазини (відео)В межах розслідування 18.11.2020 року чоловіку було повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з корисливих мотивів, та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа розслідувалася по (ч. 2 ст. 115 КК України).

За вчинене чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Обвинувачений залишається під вартою.

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Автор: Лариса Бекета