Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Тетяни – її 51-річного чоловіка. Той зізнався, що вбив її через те, що вона "накинулася на нього зі шваброю".

Напередодні стало відомо про звіряче вбивство в Києві учасниці шоу "Панянка-селянка" Тетяни Осадчої. Виявилося, злочин скоїв її 51-річний чоловік.

Нові подробиці про смерть жінки дізнався "Обозреватель".

Читайте такожОголошено підозри байкерам, які ланцюгами побили молоду пару у ЧеркасахУ той трагічний день між подружжям укотре сталася сварка, в ході якої чоловік кілька разів завдав ножових ударів Тетяні, від яких вона й померла на місці.

Крім слідів побоїв, експерти виявили на руках убитої численні ножові порізи. За словами коханого Осадчої, вона "накинулася на нього зі шваброю". Підозрюваного вже затримали.

Як пишуть ЗМІ, подружжя часто сварилося, а за кілька днів до трагедії Тетяна в самій білизні прибігла до сусідів, щоб сховатися від чоловіка.

Що відомо про Тетяну Осадчу

Крім шоу "Панянка-селянка", Тетяна Осадча також була учасницею музичного гурту "Суперперсик".

Дівчина пишалася своїми формами, не визнавала дієти й любила, коли чоловіки задивлялися на неї.

Автор: Ольга Робейко