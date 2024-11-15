Народний депутат підозрюється в інформаційно-підривній діяльності на користь держави-агресора.

Печерський районний суд Києва відправив під варту народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Як повідомляє hromadske, Шевченка відправили під варту без права внесення застави до 11 січня.

Таким чином суд задовольнив прохання прокуратури, яка наполягала саме на тому, аби відправити Шевченка під варту без права внесення застави.

Також, сторона обвинувачення наполягала, що депутат своїми висловлюваннями проводив підривну діяльність на користь Росії. До уваги були взяті публікації підозрюваного в Telegram та YouTube.

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Справа нардепа Євгенія Шевченка

Як повідомляв УНІАН, раніше Шевченко у мережі Telegram закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією. Також він запропонував свою допомогу і заявив, що готовий для цього поїхати до Мінська, адже у нього хороші відносини тамтешньою владою.

14 листопада сало відомо, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата.

За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. На підставі одержаних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про Євгенія Шевченка.

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