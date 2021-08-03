Автомобіль "ГАЗ" перекинувся під час вивантаження зерна.

На Харківщині через загоряння вантажівки із зерном загинув водій.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сьогодні на номер "101" надійшло повідомлення про те, що на території зернотоку сільськогосподарського підприємства в смт. Кегичівка Харківської області, загорівся автомобіль "ГАЗ".

"Під час вивантаження зерна сталось перекидання вантажного автомобілю з зерном на бік, внаслідок чого сталося пошкодження газового обладнання з подальшим займанням", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначають, що на момент прибуття вогнеборців горіла кабіна вантажівки на площі 15 кв.м.

"Під час події загинув водій транспортного засобу", - додали у відомстві.

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Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

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Автор: Надя Пришляк