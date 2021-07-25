Причина пожежі встановлюється.

На Миколаївщині в селі Нечаяне Миколаївського району сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинула жінка 1943 року народження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежники дізналися про пожежу вчора, 24 липня, о 22:39.

Вогнеборці локалізували пожежу о 23:20 та ліквідували о 00:00.

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Її причина наразі встановлюється.

До гасіння залучалось чотири особи та одна одиниця техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кривому Розі горів будинок для людей похилого віку на вулиці Залізна Саксаганського району.

Вогонь охопив господарчу кімнату на першому поверсі триповерхового будинку. Під час виникнення займання всередині будинку заходилось 25 осіб: 22 особи похилого віку та три медпрацівники.

Рятувальникам вдалося врятувати 22 мешканців будинку – з першого поверху на свіже повітря винесли 14 людей (п’ятьох врятували самі ж працівники пансіонату), з другого – евакуювали трьох людей і ще трьох виведено в апаратах ЗІЗОД.

Автор: Павло Степанець