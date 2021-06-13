Біля селища Цукури на Херсонщині ледь не сталася аварія, а сварка між водіями з цього приводу завершилась стріляниною, в якій постраждали двоє людей.
Про це повідомляється у Facebook-спільноті «Каховка.Інфо». Інцидент стався на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка.
Зазначається, що один з водіїв, поліцейський, виїжджав зі сторони селища Цукури в сторону села Коробки та не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію та намагався втекти з місця пригоди.
«Водій автомобіля наздогнав порушника, але той замість вибачень відкрив вогонь з травматичної зброї по чоловікам, поранивши одного в ногу а другого в живіт. Обидва постраждалі учасники АТО, поліцейський до речі теж. В автомобілі знаходилося на той момент троє дітей, які до смерті налякалися та досі знаходяться у шоковому стані. Чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували», - йдеться в повідомленні.
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Стверджується, що стрілець працює старшим інспектором УОАЗОР ГУ нацполіції в Дніпропетровській області. Йому загрожує позбавлення волі.
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