Постраждалих чоловіків доправили до лікарні, одного з них прооперували.

Біля селища Цукури на Херсонщині ледь не сталася аварія, а сварка між водіями з цього приводу завершилась стріляниною, в якій постраждали двоє людей.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті «Каховка.Інфо». Інцидент стався на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка.

Зазначається, що один з водіїв, поліцейський, виїжджав зі сторони селища Цукури в сторону села Коробки та не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію та намагався втекти з місця пригоди.

«Водій автомобіля наздогнав порушника, але той замість вибачень відкрив вогонь з травматичної зброї по чоловікам, поранивши одного в ногу а другого в живіт. Обидва постраждалі учасники АТО, поліцейський до речі теж. В автомобілі знаходилося на той момент троє дітей, які до смерті налякалися та досі знаходяться у шоковому стані. Чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували», - йдеться в повідомленні.

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Стверджується, що стрілець працює старшим інспектором УОАЗОР ГУ нацполіції в Дніпропетровській області. Йому загрожує позбавлення волі.

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Автор: Дмитро Захаров