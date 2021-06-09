В тяжкому стані в лікарню була госпіталізована дівчина 2004 року народження.

Вчора, 8 червня, на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ внаслідок зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їх шестирічна донька.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Також в тяжкому стані в лікарню була госпіталізована ще одна дитина – дівчина 2004 року народження. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди.

Поблизу с. Цукури Каховського району, на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка, зіткнулися автомобілі «AUDI Q7» та вантажівка «VOLVO» з напівпричепом.

Встановлено, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Між транспортними засобами сталося зіткнення.

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В результаті автопригоди водій «AUDI», його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. В позашляховику також знаходилася ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка. Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками слідчим управлінням обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Як повідомив голова політичної партії "Свобода" Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook, внаслідок ДТП загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною Мариною і молодшою дочкою Златою (6 років). Їх старшу дочку Аліну у важкому стані госпіталізували.

"Едуард був заступником голови Кропивницького обласної організації ВО "Свобода", Марина – керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківського селищної ради від "Свободи". Їх молодша дочка Злата цього року повинна була йти в перший клас, старша Аліна – тільки закінчила школу", – написав він.

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Автор: Денис Прядко