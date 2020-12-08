Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

У Славуті Хмельницької області поліція затримала таксиста, який заволодів автомобілем місцевої мешканки.

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Як повідомляє прес-служба Поліції Хмельницької області, пригода сталась 6 грудня, близько першої ночі. До правоохоронців звернулась 24-річна місцева мешканка, яка повідомила, що в неї викрали авто.

На місце виїхали правоохоронці. Вони з’ясували, шо дівчина замовила послугу «тверезий водій». Таксист відвіз її та подругу додому, проте потім відмовився віддавати ключі, розвернувся і поїхав назад у місто.

Поліція швидко знайшла 31-річного зловмисника, він перебував у викраденому «Фольксвагені». У чоловіка були явні ознаки сп’яніння, але від проходження тесту він відмовився.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Нетверезому водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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Автор: Дмитро Захаров