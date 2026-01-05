Угода мрії: острів у Греції пропонує безкоштовне житло в обмін на догляд за котами

На острові Сірос живуть близько 3000 бездомних кішок.

У 2025 році Грецію, де традиційно на вулицях можна зустріти багато бездомних котів, визнали країною Європи з найгіршими умовами для проживання хвостатих.

Тим часом, грецький острів Сірос вже не перший рік робить усе, щоб вуличні коти отримували все необхідне для щасливого та здорового життя.

Як пише Daily Mail, цей затишний острів, розташований у центрі Егейського моря, за 110 кілометрів від порту Пірей, є домівкою для близько 3000 безпритульних котів.

З 1990-х років благодійні організації, такі як Syros Cats, працюють над регулюванням чисельності популяції, стерилізацією та доглядом за кішками.

Наразі організація запрошує "здорових, активних і самостійних" волонтерів, які бажають допомогти в усіх аспектах догляду за кішками протягом щонайменше одного місяця.

Що вимагається від кандидатів

В обмін на безкоштовне проживання, сніданок і комунальні послуги, волонтери проводитимуть п'ять годин на день п'ять днів на тиждень, доглядаючи за врятованими кішками. Проїзд до острова, а також витрати на харчування (обід і вечерю) протягом усього перебування вони повинні оплачувати самостійно.

Серед повсякденних обов'язків – прибирання лотків, догляд за шерстю, робота в саду, вилов бездомних кішок, допомога з ліками, а також доставлення хворих, травмованих або нещеплених кішок до ветеринара.

Крім того, добровольцям доведеться спілкуватися з відвідувачами та проводити екскурсії притулком.

Кандидати, які мають досвід роботи ветеринарною медсестрою або догляду за безпритульними кішками, мають більше шансів на успіх.

При цьому волонтерам молодше 25 років, найімовірніше, відмовлять, оскільки вони можуть не демонструвати необхідний рівень самостійності та ініціативності.

Одночасно центр може приймати лише чотирьох учасників програми, часто з різних куточків світу, а це значить, що кандидати мають бути "толерантними та сприймати відмінності у звичаях, расі, статі та переконаннях".

Хоча кожному волонтеру буде надано окрему спальню, передбачається, що вони ділитимуть кухню, ванну кімнату і загальну вітальню з двома або трьома іншими волонтерами.

Наразі прийом заявок на волонтерство в Syros Cats на 2026 рік закрито через величезний інтерес, але благодійна організація закликає тих, хто все ще зацікавлений, стежити за оголошеннями про наступний раунд у її соціальних мережах.

Після відкриття прийому заявок волонтери повинні заповнити анкету і пояснити, чому вони хотіли б бути розглянуті, а також надати короткий опис попередньої роботи і відповідного досвіду догляду за кішками.

Благодійна організація вітає цифрових кочівників і віддалених працівників, але вони мають бути готові працювати гнучко онлайн і поза фіксованим робочим часом.

Заявки від осіб з дітьми або домашніми тваринами розглядатися не будуть.

Ставлення до котів у різних країнах світу

Як раніше повідомляв УНІАН, у Туреччині місцеві жителі традиційно з великою турботою ставляться до безпритульних кішок – їх підгодовують і навіть пускають до приміщень.

А от на Гаваях навпаки оголосили справжню війну безпритульним пухнастикам – на найбільшому острові архіпелагу не так давно заборонили годувати диких котів.

