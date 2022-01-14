Молодик раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

13 січня в Ірпені, що під Києвом, після побачення "кавалер" вкрав автівку дівчини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"20-річний житель селища Блиставиця після гостин в Ірпені прихопив із собою ключі від транспортного засобу своєї подруги", - йдеться у повідомленні.

Зникнення автівки з паркувального місця власниця замітила о 12:00. Стурбована жінка зателефонувала у поліцію.

Читайте такожВ Одесі чоловік підпалив авто екс-коханої через помсту (фото)На пошуки авто одразу було зорієнтовано всіх правоохоронців і патрулі Бучанського району. Вже за лічені години транспортний засіб знайшли.

20-річного підозрюваного затримали. Молодик раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму чоловік під час сварки підпалив себе в мікроавтобусі та загинув.

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