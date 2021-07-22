Під Києвом у Софіївській Борщагівці стався конфлікт через паркування біля будинку, який ледь не завершився стріляниною.
Про це пише "Київ Оперативний", публікуючи відео інциденту.
Зокрема, один з жителів місцевого ЖК погрожував пістолетом іншому під час діалогу про паркування.
Пізніше на сторінці в Facebook з'явилося повідомлення від того, кому погрожували.
"Суть конфлікту проста - водій Skoda заблокував моє авто. Я попросив людину поставити наступного разу авто рівно. На що було сказано "хто ти такий, щоб мені вказувати як паркуватися". Я відповів "замість того щоб вибачитися і виїхати - ви починаєте конфлікт". Як підсумок, він спробував вдарити мене дверима свого авто і потім дістав предмет, дуже схожий на пістолет", - розповів учасник інциденту.
Він додав, що в салоні другого авто перебували дружина і дитина водія. На місце приїхали поліцейські, яким дали свідчення за фактом інциденту.
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