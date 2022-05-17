Інцидент стався на полі в селі Андріївка.

Тракторист підірвався на міні, яку залишили російські окупанти в селі Андріївка Київської області. Чоловік не отримав серйозних травм.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що 37-річний водій виїхав на тракторі в поле для проведення польових робіт, де натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.

"На щастя, в результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки", - йдеться в повідомленні.

Поліція ще раз застерігає громадян уникати лісових і польових доріг на деокупованих територіях.

Як раніше повідомляв УНІАН, після того, як українські військові вибили російських солдатів з Київської області залишилося багато нерозірваних снарядів, а також окупанти мінували все, що бачили, навіть дитячі іграшки. У зв'язку з цим правоохоронці просили українців не повертатися до тих пір, поки вибухотехніки все не перевірять.

19 квітня в Ірпені вантажівка підірвалася на міні, внаслідок чого водій загинув. Трагічний випадок стався в мікрорайоні Стоянка.

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