Поліцейські Київщини затримали громадянина Азербайджану, який зґвалтував 19-річну киянку.
Як повідомляє поліція Київської області, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки м. Київ про те, що двоє невідомих чоловіків її зґвалтували.
Правоохоронці з’ясували, що напередодні дівчина викликала таксі, переплутала машини та сіла в автомобіль до незнайомих їй чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому у село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини та зґвалтували її.
Поліцейські провели низку слідчо-оперативних дій та встановили особу одного із зловмисників. Ним виявився 42-річний громадянин Азербайджану.
Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи для встановлення особи та місця перебування іншого учасника злочину.
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