Інцидент стався під час шкільної поїздки у Карпати. Батькам довелося викликати поліцію.

У Львівській області вчитель під час поїздки у Карпати нахабно домагався ученицю, а потім почав налаштовувати всіх дітей проти неї.

Про це повідомила мама школярки у пабліку Батьки SOS у Facebook.

Вимагав поцілунків та ліз під футболку

12 лютого школярка разом з іншими однокласниками поїхала у Карпати. Дітей супроводжував вчитель. За словами жінки, він люб’язно представився їй на пероні, запевнив, що все буде добре і попросив дзвонити в будь-який час, якщо буде потреба.

Однак у потязі педагог різко змінив поведінку. Він напився і почав чіплятися до школярок. Ба більше, чоловік також дозволив учням вживати спиртне.

"Моїй доньці стало погано, але мені ніхто не дзвонив. Після 17 години мені дзвонить дочка і каже, що вчитель ліз до неї цілуватися. Вона, як могла, закривалася від нього, але він 4 рази ліз до неї цілуватися, а потім взагалі поліз під футболку. Дочка влаштувала скандал, педагог спочатку просив її забути про це, потім пішов агресивним шляхом і почав налаштовувати інших дітей проти неї", - повідомила мати школярки.

Після дзвінка доньки жінки негайно вирушила у Карпати та викликала поліцію. Водночас вчитель після відмови організував цькування дівчини, яка йому відмовила.

"Поки не було поліції, дочку всі цькували. Навіть господиня будиночка звинувачувала мою дочку, що вона такі їй проблеми влаштувала. Дочка була в лігві вовків одна, поки не приїхала поліція. Поліція мені дзвонила і говорила, щоб я звичайно сама думала як чинити, але педагог п'яний", - згадує мама дівчинки.

Під час спілкування з поліціянтами вчитель продовжував агресувати. Крім того, він розповідав різну нісенітницю про свою ученицю. Мати дівчинки написала заяву.

"Коли я приїхала, поліція теж наполягала на заяві. Педагог поводився агресивно з поліцією, а також розповідав нісенітницю про мою дочку. Однокласники, та частина якої спочатку підтримувала дочку, побоялися захищати її самі й встали на бік вчителя (за цим фактом є навіть листування дітей)", - додала жінка.

Намагався перепросити

Наступного дня вчитель зателефонував батькам дівчинки та просив розв'язати питання мирно, пропонував вибачитися. Сторони домовилися про зустріч.

"На наступний день я дізнаюся, що він досі розповідає нісенітницю про мою дочку і налаштовує всіх проти неї. Так що ми вирішили йти до кінця. Адвоката нібито знайшли, але якщо порадите кого, хто працював з такою справою - буду вдячна", - написала жінка.

Дівчинка зараз у стані стресу. Вона пригнічена та потребує психолога. Водночас реакції школи немає. Класний керівник взагалі не взяв слухавку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі покарали вчителя, який силою тягнув підлітка в кабінет директора.

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