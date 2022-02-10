Жінка "виховувала" хлопчика силою, поки інші діти знімали все це на відео.

У Харкові вчителька грубо поводила себе з учнем, проте за це її не звільнили. Батьки постраждалого хлопчика нібито згодні з тим, що їхній син мав не найкращу поведінку.

Вчителька англійської мови отримала догану, повідомили на сайті Харківської міської ради.

8 лютого у Telegram-спільноті мешканців Харкова з'явилося відео. На ньому вчителька "виховувала" учня. Вона агресивно його сварила, потім змусила йти до парти та застосувала до нього силу. Все це знімали інші учні. Діти казали, що вчителька англійської мови "намагалася душити" хлопчика.

На інцидент, який стався у Харківській спеціалізованій школі №77, відреагував Департаменту освіти. У міській раді зазначили, що інцидент трапився наприкінці січня, конфлікт нібито вже вичерпано. За словами директора Департаменту освіти Ольги Деменко, вчителька вже отримала догану за грубе поводження з дитиною.

"Це неприємна ситуація, і ми зовсім не виправдовуємо дії вчителя, хоч би якими не були обставини, які спровокували її на такий вчинок. Це непедагогічно, і так не можна робити. Вже обговорили цей конфлікт із педагогічним колективом, відпрацювали з ювенальною превенцією, тобто поліцією. Є розуміння з батьками, які теж згодні, що і дитина поводилася не найкращим чином. Я вибачилася перед ними від імені міськради. Як підсумок, вчителька отримала догану", - розповіла Деменко.

Читайте такожНа Рівненщині школяр цькував вчительку в Instagram: судили його матірВона наголосила на тому, що звільнення вчительки було б надмірним застосуванням суворих санкцій. Жінка працює у школі майже 10 років і нібито має позитивні характеристики. А інцидент, у якому вона образила учня, директор Департаменту називає "прикрою помилкою". Також Деменко сподівається, що більше так вчителька робити не буде.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі покарали вчителя, який силою тягнув підлітка в кабінет директора.

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