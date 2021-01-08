Попередньо жертв та постраждалих немає.

На нафтобазі у Вітовському районі Миколаївської області виникла пожежа на нафтобазі. До боротьби з вогнем залучили півсотні рятувальників та 10 одиниць техніки.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Зазначається, що на території нафтобази біля станції Горохівка сталося загорання ємності з бітумом 50 м куб.

Пожежники застосували пінні стволи, аби приборкати вогонь. Близько другої години дня пожежу локалізували. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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Автор: Дмитро Захаров