Пацієнтка не зізнавалася, куди сховала дитину, тому лікарям довелося просити про допомогу правоохоронців.

Удома 37-річної мешканки села в Житомирській області знайшли тіло мертвої новонародженої дитини.

Поліція обшукала помешкання жінки після дзвінка медиків про госпіталізацію пацієнтки з ускладненнями від самостійних пологів, йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні у жінки сталася кровотеча – і вона викликала сімейного лікаря. Той не гаяв часу і подзвонив до медиків «швидкої». Карета екстреної служби негайно забрала хвору до районної лікарні, де вона працювала фахівцем зі статистики.

Читайте такожНа Рівненщині на дитячому майданчику жорстоко побили неповнолітнюПацієнтка не зізнавалася, куди сховала дитину, тому лікарям довелося просити про допомогу правоохоронців. Немовля виявили замотаним у ковдру в підсобному приміщенні.

За попередніми висновками експертів, дитина народилася живою, але потім настала раптова смерть.

Сусіди й родичі породіллі у коментарі журналістам зазначили, що не навіть не здогадувалися про її вагітність. Про саму сім’ю мешканці села відгукуються добре – батьки алкоголем не зловживають та виховують трьох дітей віком 4, 8 і 12 років. Це підтвердили й в службі у справах дітей.

У випадку доведення провини матері служби ухвалюватимуть рішення в рамках чинного законодавства, та фахівці обіцяють, що діти залишаться під опікою родичів.

Самій жінці зараз краще, але вона досі перебуває під наглядом лікарів у медзакладі. Дітей поки забрали до себе бабусі.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини смерті дитини та роль матері у події.

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Автор: Яна Ставська