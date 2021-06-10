"Знахарка" змусила дівчину віддати золоті прикраси та всі заощадження родини, оскільки, за її словами, саме на них була "порча".

Волинська "знахарка" виманила у студентки із Закарпатської області гроші та прикраси на суму понад 500 тис. гривень.

Про це в четвер, 10 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Встановлено, що засуджена, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім'ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може "зняти порчу" у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків. Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби та передати їй, оскільки саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати маму", - йдеться в повідомленні.

Під час чергової зустрічі шахрайка отримала 8 000 доларів, 8 460 євро та золотих виробів на 1 172 долари. Загалом студентка віддала грошей і прикрас на 549 тис. гривень.

Прокурори довели вину "знахарки" у шахрайстві, а суд касаційної інстанції залишив в силі вирок Хустського районного суду та ухвалу Закарпатського апеляційного суду. Жінку засудили до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Комолова