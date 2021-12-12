За уточненими даними, неповнолітній за кермом автомобіля збив 5 пішоходів, серед яких мати і п’ятирічний син.

В автомобілі, що збив декількох пішоходів у центрі Луцька, перебували троє підлітків, втечу від патрульних вони знімали під музику на відео та оприлюднили у соцмережах.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Знову неповнолітні порушники за кермом. В цей раз на Волині. Сьогодні вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР. Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча забавка…", - зазначив Білошицький.

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При цьому він повідомив, що втечу від патрульних неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали оприлюднити у соцмережах.

За даними Білошицького, після того, як автомобіль поїхав на проспект Соборності, водій проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги на регульованому пішохідному переході.

За кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці.

На місце події одразу викликали медиків, які госпіталізували травмованих до медичного закладу. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.

Білошицький запевнив, що за свої дії хлопець буде нести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, за даними місцевих ЗМІ, резонансна аварія у Луцьку сталася сьогодні, 12 грудня, близько 15:00 на проспекті Соборності.

Автомобіль Renault Megane, втікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них – дитина, яку госпіталізували.

На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги. Постраждалих доставили до лікарень.

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Автор: Вікторія Токарєва