Школярці в лікарні надали медичну допомогу, зазначили в одеській мерії.

В Одесі школярка отруїлася "коктейлем" з коли та антисептика.

Як підтвердили в мерії міста, інцидент стався в одній з місцевих шкіл.

Зазначається, що дівчинка випила колу, в яку був підмішаний антисептик, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу. Зараз дівчинка вдома, повідомили в мерії.

Читайте такожСилою тягнув підлітка в кабінет директора: в Одесі покарали вчителяУ соціальних мережах очевидці пишуть, що інцидент стався в школі №35: підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці "коктейль з коли з антисептиком".

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що у місті Білгород-Дністровський Одеської області через отруєння невідомою речовиною загинула жінка, а її донька та чоловік були госпіталізовані.

Трагедія на Одещині трапилася в одному з приватних будинків на вул. Виноградній. Про те, що трапилося, в поліцію повідомили місцеві жителі. Вони через віконне скло побачили на підлозі трьох людей, які лежали нерухомо.

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Автор: Лариса Козова