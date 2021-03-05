Зараз її життю нічого не загрожує.

У Кам'янському 12-річна дівчинка наковталася спазмолітиків.

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Інцидент стався вранці 4 березня.

Дівчинку знайшли на зупинці громадського транспорту по вулиці Івана Франка. Вона випила близько 30 доз спазмолітиків.

У ЛШМД школярці зробили промивання шлунка і стабілізували її стан. У дитячій лікарні в Дніпрі за її життя боролися всю ніч.

Зараз дівчинці нічого не загрожує, її перевели з реанімації в звичайне відділення.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи.

27 лютого повідомлялося, що в Сумах школярки наковталися таблеток і викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди.

В рівному школярка випила 40 таблеток "парацетамолу". Причиною такого вчинку стало непорозуміння на побутовому грунті.

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Автор: УНІАН