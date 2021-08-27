За словами місцевих жителів, пожежа виникла через вибух пристрою для куріння.

Квартира в одній з багатоповерхівок Рівне спалахнула через вейп. Рятувальникам довелося евакуювати жителів.

Про це повідомляє ТСН.

Вейп лежав на дивані в одній з квартир та заряджався, але в якийсь момент просто вибухнув. В результаті загорівся диван і полум'я швидко охопило квартиру, а все навколо заволокло густим димом. Один з мешканців будинку спробував загасити полум'я, але отримав опіки. Йому надали допомогу.

"У кімнаті лежав заряджався вейп. Ми з чоловіком були на сходах, забігли у квартиру. Діти вибігли й сказали, що побачили блискавку, і диван загорівся, швидше за все, вибухнула батарейка", - розповіла Анна, яка проживає в постраждалій квартирі.

Прибулі на місце інциденту рятувальники евакуювали 13 осіб. Через годину пожежу загасили.

"Ускладнення полягало в тому, що був дуже густий дим і висока температура у квартирі. Задимлення було на верхніх поверхах, навіть були повторні виклики. Поки причини пожежі з'ясовуються",- повідомив керівник оперативно-координаційного центру ДСНС Рівненської області Роман Воронко.

Як раніше повідомляв УНІАН, на вул. Васильківській 47 у Голосіївському районі Києва сталося загоряння покрівельного покриття багатоповерхового житлового будинку. На місце виклику були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Автор: Анастасія Горбачова