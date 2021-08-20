У будинку загорілися дві квартири на 5-му поверсі, вогонь перекинувся на дах будівлі.

У місті Бровари Київської області палає житловий 5-поверховий будинок.

Як повідомили в прес-службі ДСНС України, повідомлення про пожежу на вулиці Гагаріна 11 надійшло близько 20:05.

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У будинку загорілися дві квартири на 5-му поверсі, вогонь перекинувся на дах будівлі. Площа пожежі встановлюється.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Мешканців будинку евакуювали.

Станом на 22:15 до гасіння залучено 72 особи та 18 одиниць техніки.

Як зазначає "Київ оперативний", на допомогу місцевим рятувальникам вирушили бійці ДСНС із Києва.

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Автори: Олександр Топчій, Тетяна Герасименко