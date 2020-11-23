Кондуктор зробив зауваження хлопцям, які увійшли в тролейбус без масок.

У Маріуполі четверо хлопців жорстоко побили 23-річного пасажира тролейбуса через зауваження про маску.

Про це повідомила прес-служба центрального відділу поліції Донецької області.

Інцидент стався ще в п'ятницю, 20 листопада, о 22:10 на одній із зупинок громадського транспорту в Центральному районі. У тролейбус увійшла компанія молодих людей, двоє з яких перебували без захисних масок. Кондуктор зробила зауваження, проте у відповідь почула нецензурні висловлювання.

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За жінку заступився 23-річний пасажир. Четверо порушників накинулися на нього з кулаками і нанесли тілесні ушкодження.

Особи підозрюваних встановлені, ними виявилися місцеві жителі у віці від 18 до 19 років.

Поліцейські внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.

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Автор: Денис Прядко