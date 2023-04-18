За фактом побиття строковика розпочато службову перевірку.

Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії відреагувало на відео побиття строковика командиром в одній з військових частин Івано-Франківська.

В НГУ наголошують, що керівництво, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська щодо солдата строкової служби.

"За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у місті Львові. … У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Керівництво Нацгвардії наголошує, що "у сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця".

Побиття строковика в Івано-Франківську - що відомо

18 квітня в соцмережах спливло відео, як передбачається, зняте 26 березня поточного року в одній з військових частин Івано-Франківська.

На відео, як стверджується, старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України. Він агресивно спілкується зі строковиком, вимагаючи, аби той прямував до штабу, штовхає підлеглого та б’є його кулаками.

Причина конфлікту між військовими наразі невідома. Керівництво Нацгвардії не називає ім’я командира, який фігурує на відео та щодо якого розпочато службову перевірку.

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