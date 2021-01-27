Побиття українця у Парижі - ЗМІ дізналися шокуючі факти про родину / instagram.com/maman_de_yuriy/

Провідні французькі ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах припускають, що жорстоке побиття 15-річного українця у Парижі 15 січня могло бути відплатою банди.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Зазначається, що слідчі перевіряють зв’язок Юрія з угрупуванням «RD4», що раніше напало на іншу, котра діє у місті Ванв, недалеко від Парижа. Це могло стати причиною побиття українця. У самого юнака нікнейм в Instagram включає ініціали "4fp".

Також ЗМІ пишуть, що Юрій «був відомий поліції за акти насильства».

Водночас правоохоронці проводять попереднє розслідування проти матері Юрія Наталії Крушеник за статтями про приховане працевлаштування, нелегальну працю і торгівлю людьми. 11 українок звинуватили жінку у незаконному найнятті на роботу прибиральницями у консьєрж-сервіс.

За словами заявниць, вони приїжджали до Франції за туристичним візами, а після закінчення терміну дії залишалися в чужій країні. Українки скаржилися на важкі умови праці та низькі зарплати.

Сама ж Крушеник повідомила у соціальній мережі, що стан її сина покращується.

Побиття 14-річного українця в Парижі

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Автор: УНІАН