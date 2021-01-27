Матір потерпілого у соціальній мережі написала, що Юрію вже краще.

Провідні французькі ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах припускають, що жорстоке побиття 15-річного українця у Парижі 15 січня могло бути відплатою банди.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Зазначається, що слідчі перевіряють зв’язок Юрія з угрупуванням «RD4», що раніше напало на іншу, котра діє у місті Ванв, недалеко від Парижа. Це могло стати причиною побиття українця. У самого юнака нікнейм в Instagram включає ініціали "4fp".

Також ЗМІ пишуть, що Юрій «був відомий поліції за акти насильства».

Водночас правоохоронці проводять попереднє розслідування проти матері Юрія Наталії Крушеник за статтями про приховане працевлаштування, нелегальну працю і торгівлю людьми. 11 українок звинуватили жінку у незаконному найнятті на роботу прибиральницями у консьєрж-сервіс.

За словами заявниць, вони приїжджали до Франції за туристичним візами, а після закінчення терміну дії залишалися в чужій країні. Українки скаржилися на важкі умови праці та низькі зарплати.

Сама ж Крушеник повідомила у соціальній мережі, що стан її сина покращується.

Побиття 14-річного українця в Парижі

15 січня в Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях був пробитий череп, численні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Юнака ввели в штучну кому.

Представник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

Згодом в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного Юрія.

Сім'я продовжує Пошук свідків інциденту. Місцеві жителі підтвердили, що в мікрорайон часто приїжджають агресивні банди.

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Автор: УНІАН