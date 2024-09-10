Голова МВС назвав ситуацію з побиттям ветерана ганебною.

На Черкащині розпочато службову перевірку щодо можливої бездіяльності поліцейських у справі про побиття ветерана у Смілі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - зазначив очільник міністерства.

Він також додав, що голова Нацполіції доповів про перші результати.

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"Розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських", - розповів Клименко.

Побиття ветерана у Смілі на Черкащині – деталі конфлікту

Наприкінці серпня житель Сміли, ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко опублікував допис про те, що розшукує автівку, водій якої допустив аварійну ситуацію з його батьками і мав з ними конфлікт.

На початку вересня з’явилося відео побиття двома чоловіками Гончаренка у Смілі. На ньому видно групу чоловіків, які з’ясовують стосунки. Один з них двічі вдарив по голові людину у військовій формі. Після того, як ветеран впав, йому завдав удару інший учасник конфлікту. Потерпілого також змушували вибачатися.

За даними ЗМІ, побив ветерана місцевий кримінальник Вадим Долотенко. Журналісти наголосили, що через майже тиждень після конфлікту поліція не відкрила кримінальну справу. Зокрема, речниця місцевої поліції Зоя Вовк пояснила, що потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви, тому підстав для відкриття справи не було.

9 вересня поліція Черкащини повідомила про відкриття провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця. Наразі його розслідують як хуліганство.

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