Жінці мають провести психолого-психіатричну експертизу.

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка здійснила розбійний напад на банківське відділення в Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що у відділенні банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі, окрім зловмисниці, перебувало п’ятеро людей. Після того, як правопорушниця отримала готівку, вона схопила відвідувачку та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вийшла з приміщення банку. Проте втекти не встигла - її затримали правоохоронці, вчасно прибувши на місце події.

Співробітники поліції затримали 23-річну мешканку Київщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Вилучений предмет, схожий на пістолет, слідчий відправив на експертне дослідження та виніс постанову щодо проведення психолого-психіатричної експертизи відносно затриманої.

Так, слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 3 ст. 187 (Розбій), ч. 1 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу.

За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Києві жінка здійснила збройний розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській.

За даними поліції, правопорушниця зайшла до приміщення банку і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під погрозою пістолетом почала вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Автор: Тетяна Поляковська