Дитина перехилилася через відкрите вікно на балконі й викидала іграшки на вулицю. Матір зізналася, що часто залишає сина самого вдома.

У Черкасах на вулиці Максима Залізняка чотирирічний хлопчик ледь не випав з четвертого поверху.

Як розповіли у секторі комунікації поліції Черкаської області, ситуація трапилася 27 травня близько 14:00. Дитина перехилялася через вікно та викидала на вулицю іграшки.

До приїзду спецслужб очевидці вмовляли малюка злізти з підвіконня й зайти до кімнати. Коли ж правоохоронці потрапили до помешкання, з'ясували, що малюк був удома один.

Матір прийшла до квартири за годину. Жінка розказала, що була на роботі, однак її поведінка занепокоїла інспекторів.

"Під час поверхневої перевірки поліціянти виявили у 28-річної черкащанки пакетик із порошкоподібною речовиною. За її словами, це був амфетамін, який вона вживає. Окрім того, жінка зізналася, що часто залишає сина самого, коли йде надавати інтимні послуги й таким чином заробляє на прожиття", - повідомили в поліції.

Правоохоронці та працівники соціальної служби у справах дітей одразу вирішили вилучити хлопчика та передати до Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім".

Малюка оглянули медики, у нього хворобливий стан, однак його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Читайте такожУ Кривому Розі хлопець підпалив свою вагітну дівчинуЩодо матері черкаські поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні порушення.

Слідчо-оперативна група Черкаського районного управління вилучила також пакетик із порошкоподібною речовиною на експертизу.

Сама жінка на відео стверджує, що закривала балкон у квартирі. За її словами, хлопчик, можливо, забрався на підвіконня та відкрив його. Мати каже, що для неї те, що відбулося, шок, і що вона готова на будь-які умови, аби лише дитину не забирали.

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Автор: Катерина Комолова