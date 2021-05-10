Правоохоронці на місці події затримали матір.

З 8 поверху житлового будинку у Львові випала дитина. Поліція підозрює, що це могло бути вбивство.

Про це повідомляє Варта1.

Читайте такожУ Львові розвісили ксенофобські листівки (фото)Дитина внаслідок падіння загинула. Правоохоронці на місці події затримали матір. У поліції кажуть, що в жінки – психічні розлади. Крім того, вона зловживає спиртним.

Після падіння дитини жінка вийшла у невідомому напрямку.

Правоохоронці інкримінують львів’янці умисне вбивство. Згідно з оновленою інформацією, слідчі на місці події підтвердили злочин, вчинений матір’ю.

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Автор: Яна Ставська