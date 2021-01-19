Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Донеччині слідчого та колишнього працівника поліції викрито на одержанні 140 тис. грн хабара, який вони вимагали за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за фактом ДТП.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 28-річний слідчий слідчого управління разом із 42-річним колишнім працівником Мар’їнського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області вимагали у жителя м. Вугледар неправомірну вигоду.

"За 140 тис. грн спільники пообіцяли не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за фактом дорожньо-транспортної події", - йдеться в повідомленні.

Під час одержання хабаря у Маріуполі зловмисників викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська