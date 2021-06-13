Кримінальну справу розпочали за статтею про хуліганство.

Харківські правоохоронці розшукали юнака, який жорстоко на очах у свідків побив дівчину.

Про це ввечері в суботу повідомила прес-служба поліції Харківщини.

"11 червня о 19:21 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Слобідського району про те, що її 14-річну доньку побили. Поліцейські встановили особу кривдника потерпілої, ним виявився 16-річний юнак", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 12 червня його знайшли й разом з батьком доставили до райвідділку для надання пояснень. "За даними слідства, хлопець щиро розкаюється у тому, що зробив. Батько сподівається примирится з родиною дівчиники", - додали в поліції.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Згодом його перекваліфікували на статтю про хуліганство, яка передбачає до п'яти років обмеження волі.

Тим часом у мережі вже з'явилося традиційне для подібних випадків "відео з вибаченнями". Його поширив харківський Телеграм-канал "Труха". На запису неповнолітній перепрошує перед постраждалою, її батьками та народом України. Також він запевняє, що подібне в майбутньому не повториться.

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Автор: Юрій Годован