В одному з житлових кварталів Харкова місцевий мешканець побив дівчину на очах у свідків.
Відео інциденту очевидці виклали у мережу.
На кадрах видно, як юнак підбігає до дівчини та починає щосили лупцювати її по голові. У відповідь потерпіла намагалась захистити обличчя руками, але сила ударів нападника змусила її схилитися.
Навіть коли дівчина сіла на землю, сховавши голову, зловмисник не вгавав і продовжував бити жертву по голові й тулубу. А потім вдарив з розмаху ногою в обличчя і потягнув її за волосся.
Свідками події стала група підлітків. Однак молодику опору не чинили, а пасивно спостерігали за побиттям дівчини.
Згодом в мережі з’явилось відео з начебто каяттям хлопця. Автори ролика стверджують, що той таке вчиняв і з іншими дівчатами: «Вибачайся перед дівчатами. Кого ти ще образив? На*уя? Вибачайся перед усіма! Та ти всіх пи*див дівчат. Усіх!»
«Вибач мені, будь ласка, теж за те, що я тобі… зламав ніс, так. Більше таке не повториться», – повторює зловмисник за словами дівчини, перед якою начебто просить вибачення.
Вас також можуть зацікавити новини
- Під Житомиром знайшли мертве немовля: поліція встановлює провину матері (відео)
- Зниклу дворічну дівчинку на Миколаївщині знайшли живою та неушкодженою (фото)
- Пасажир потягу "Рахів-Київ" упав з верхньої полиці та невдовзі помер
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram