Згодом хлопця змусили просити вибачення у всіх постраждалих від його рук дівчат.

В одному з житлових кварталів Харкова місцевий мешканець побив дівчину на очах у свідків.

Відео інциденту очевидці виклали у мережу.

На кадрах видно, як юнак підбігає до дівчини та починає щосили лупцювати її по голові. У відповідь потерпіла намагалась захистити обличчя руками, але сила ударів нападника змусила її схилитися.

Навіть коли дівчина сіла на землю, сховавши голову, зловмисник не вгавав і продовжував бити жертву по голові й тулубу. А потім вдарив з розмаху ногою в обличчя і потягнув її за волосся.

Свідками події стала група підлітків. Однак молодику опору не чинили, а пасивно спостерігали за побиттям дівчини.

Згодом в мережі з’явилось відео з начебто каяттям хлопця. Автори ролика стверджують, що той таке вчиняв і з іншими дівчатами: «Вибачайся перед дівчатами. Кого ти ще образив? На*уя? Вибачайся перед усіма! Та ти всіх пи*див дівчат. Усіх!»

«Вибач мені, будь ласка, теж за те, що я тобі… зламав ніс, так. Більше таке не повториться», – повторює зловмисник за словами дівчини, перед якою начебто просить вибачення.

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Автор: Яна Ставська