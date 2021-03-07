Наразі слідчі відпрацьовують усі версії скоєного.

Вбитою минулої ночі на проспекті Бажана у Києві жінкою виявилася поліцейська, підозрювану у її вбивстві затримали.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, зараз поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву та деталей скоєного.

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"Місце події ретельно обстежили. Одразу опитали свідків та очевидців….вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він також уточнив, що жінки товаришували. Наразі слідчі відпрацьовують усі версії скоєного.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня близько 03:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

За даним фактом слідчі столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Антоніна Доломанжи