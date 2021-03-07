На тілі вбитої було знайдено понад сорок ножових поранень.

Встановлено ім'я загиблої жінки, тіло якої було виявлено рано вранці в Києві.

Про це повідомив журналіст Віталій Губін на сторінці в Facebook. Він також опублікував її фото.

Читайте такожУ Запоріжжі п'яна жінка за кермом протаранила кількість автомобілів та сітілайтів (відео)"Жінка, труп якої в районі 4 ранку сьогодні виявили з більш ніж сорока ножовими пораненнями неподалік від входу на станцію метро Вирлиця на проспекті Бажана в Києві - старший інспектор Департаменту кіберполіції Святослава Петрова", - сказано в публікації.

Повідомлення про тіло жінки надійшло правоохоронцям сьогодні близько 3 години ночі.

У жертви знайшли ознаки насильницької смерті.

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Автор: Ольга Броскова