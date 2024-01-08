За "допомогу" жінка брала кілька тисяч доларів.

У Чернігові поліція затримала адвокатку, яка допомагала чоловікам уникнути мобілізації. За таку "допомогу" вона брала 6-7 тисяч доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. Згідно з інформацією правоохоронців, під час слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатеси, яка на системній основі "допомагала" чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби, – зазначається в повідомленні поліції.

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У поліції вказують, що заручившись підтримкою членів військово-лікарської комісії одного з медичних закладів, жінка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 тис.грн хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність. Окрім того, в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання правопорушниці запобіжного заходу. Тривають заходи для встановлення усіх осіб, причетних до протиправних дій.

Схеми допомоги ухилянтам: інші новини

У грудні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття керівника апарату Київської міської військової адміністрації на допомозі столичним депутатам-ухилянтам. Він незаконно скеровував депутатів з військової частини у "відрядження" до столичної військової адміністрації. Майже рік ті не зʼявлялися на службу, проте отримували грошове забезпечення з частини.

В Одесі жінка організувала "шлюбну агенцію" для допомоги ухилянтам. Вона підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюби з чоловіками призовного віку. Послуги "агенції" оцінювали в 4,5 тисячі доларів.

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