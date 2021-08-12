Жінку знайшли мертвою, вона була синя від побоїв та вся у порізах.

У Києві жорстоко вбили 34-річну жінку, яка була зіркою популярного шоу "Панянка-Селянка". Тетяну знав увесь район, де вона жила. Нещасна загинула від жорстокості свого обранця, який у буквальному сенсі "пошматував" свою кохану.

Про трагічну історію кохання, яка закінчилася жахливим вбивством, повідомив телеканал ICTV у відеосюжеті на своїй сторінці у Facebook.

Тетяна брала участь у проекті "Панянка-Селянка" багато років тому, за цей час вона встигла знайти чоловіка, у якому вона побачила свого обранця на все життя. Коханий жінки був на 17 років її старше, але її це не турбувало. Тетяна та чоловік розривали стосунки, проте згодом вони знову зійшлися, коли у її обранця стався інсульт. Тоді вона забрала його з Харкова до себе, разом вони жили у її квартирі.

Читайте такожУ Києві судитимуть фотографа-педофілаЗа місяць до трагедії пара одружилася. Проте стосунки між Тетяною та її чоловіком були непростими. Сусіди часто чули крики, а одного разу жінка пожалілася подрузі, що обранець кидався у неї ножами. Мало того, зовсім недавно Тетяна майже гола ховалася у сусідки від свого чоловіка-тирана, коли бризнула на нього з газового балончика під час сварки.

У ніч вбивства між Тетяною та її обранцем також була сварка. За словами чоловіка, він накинувся на неї з ножем, бо вона взялася за швабру та намагалася битися. В результаті, обранець зірки шоу її по-звірячому пошматував.

Тіло загиблої було синім від побоїв, усе в порізах та колотих ранах від ножа. Чоловік перерізав їй горло. Він не одразу здався поліції, деякий час обранець Тетяни вагався та не міг вирішити, що йому робити. Однак чоловік не став тікати, він вийшов на вулицю та попросив першу зустрічну людини викликати поліцію.

Тепер чоловікові, який жорстокістю та вбивством віддячив своїй коханій за любов та піклування, загрожують десятки років у тюрмі. Його вже заарештували.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запоріжжі жінка вистрибнула з 9-го поверху через нерозділене кохання.

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Автор: Поліна Кузенко