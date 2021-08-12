За місцем проживання вона вже деякий час не з'являється.

Мешканка Бердичева (Житомирська обл.) Світлана Кустовецька, яку засудили до 12 років ув'язнення як співучасницю вбивства дружини брата, втекла.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівник прес-служби Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко.

Вона зазначила, що у вироку суду (від 29 липня – УНІАН), яким Кустовецькій призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років, не прозвучало про взяття її під варту в залі суду.

"Відповідне рішення про виконання вироку надійшло в поліцію Бердичева лише 11 серпня. Цього ж дня поліцейські виїхали за місцем проживання засудженої, але не застали її. Згідно зібраним показаннями сусідів і не тільки їх, вдома жінка вже деякий час не з'являється. Тому матеріали передали кримінальній поліції для оголошення її в розшук в рамках оперативно-розшукової справи щодо особи, яка ухиляється від виконання рішення суду. Поліцейські перевірять інформацію, чи не перетинала жінка кордон України, а також проведуть інші заходи для встановлення її місця перебування", - заявила Ващенко.

Вбивство Юлії Козак

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року стало відомо про смерть 30-річної мешканки Бердичева Юлії Козак.

За інформацією поліції, причиною загибелі жінки стала асфіксія. За підозрою у вбивстві затримали її чоловіка Святослава.

У співучасті у вбивстві також звинуватили сестру чоловіка Світлану Кустовецьку.

Місцевим ЗМІ сестра Юлії Козак розповіла, що вбивство сталося в присутності її малолітнього сина. За його словами, сестра батька била маму кулаком по горлу, її співмешканець – по спині, також бив і душив її тато.

Суд першої інстанції вироком від 29 вересня 2020 року засудив чоловіка Юлії до 10 років позбавлення волі, а його сестру виправдав. Мати загиблої оскаржувала це рішення в Апеляційному суді і просила довічного ув'язнення причетним до вбивства. 29 липня 2021 року Апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції та позбавив волі на 12 років Святослава Козака та Світлану Кустовецьку.

Автор: Марина Чорноштан