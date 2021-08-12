Мешканка Бердичева (Житомирська обл.) Світлана Кустовецька, яку засудили до 12 років ув'язнення як співучасницю вбивства дружини брата, втекла.
Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівник прес-служби Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко.
Вона зазначила, що у вироку суду (від 29 липня – УНІАН), яким Кустовецькій призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років, не прозвучало про взяття її під варту в залі суду.
"Відповідне рішення про виконання вироку надійшло в поліцію Бердичева лише 11 серпня. Цього ж дня поліцейські виїхали за місцем проживання засудженої, але не застали її. Згідно зібраним показаннями сусідів і не тільки їх, вдома жінка вже деякий час не з'являється. Тому матеріали передали кримінальній поліції для оголошення її в розшук в рамках оперативно-розшукової справи щодо особи, яка ухиляється від виконання рішення суду. Поліцейські перевірять інформацію, чи не перетинала жінка кордон України, а також проведуть інші заходи для встановлення її місця перебування", - заявила Ващенко.
Вбивство Юлії Козак
Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року стало відомо про смерть 30-річної мешканки Бердичева Юлії Козак.
За інформацією поліції, причиною загибелі жінки стала асфіксія. За підозрою у вбивстві затримали її чоловіка Святослава.
У співучасті у вбивстві також звинуватили сестру чоловіка Світлану Кустовецьку.
Місцевим ЗМІ сестра Юлії Козак розповіла, що вбивство сталося в присутності її малолітнього сина. За його словами, сестра батька била маму кулаком по горлу, її співмешканець – по спині, також бив і душив її тато.
Суд першої інстанції вироком від 29 вересня 2020 року засудив чоловіка Юлії до 10 років позбавлення волі, а його сестру виправдав. Мати загиблої оскаржувала це рішення в Апеляційному суді і просила довічного ув'язнення причетним до вбивства. 29 липня 2021 року Апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції та позбавив волі на 12 років Святослава Козака та Світлану Кустовецьку.