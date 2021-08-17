Можливо, мер Кривого Рогу до загибелі мав борги, дізналися журналісти.

Незадовго до загибелі мер Кривого Рогу Костянтин Павлов листувався з кимось у месенджері Telegram, але стер всі повідомлення.

Павлов листувався з кимось в останні хвилини життя, правоохоронці намагаються встановити, ким був його співрозмовник, повідомляє "Сегодня", посилаючись на джерело в Криворізькій поліції.

Видання дізналося, що, на думку слідчих, чиновника поставили перед якимось вибором.

"...Політичні це моменти чи особисті – поки складно сказати", – з'ясували журналісти.

Читайте такожПеред загибеллю мера Кривого Рогу Павлова з його телефону видалили все листування - ЗМІДжерело зазначило, що Павлов не був пов'язаний з кримінальними колами.

Співрозмовник у поліції Дніпропетровської області поділився, що мер міг заборгувати комусь гроші, можливо, на проведення виборчої компанії.

Поки невідомо, чи отримував Павлов погрози.

Нагадаємо, Костянтина Павлова знайдено застреленим 15 серпня у його будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Поруч з тілом мера лежала його рушницю. Тіло знайшов знайомий чиновника.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Було чотири версії загибелі Павлова: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, а також доведення до самогубства.

Павлов став мером Кривого Рогу після того, як переміг на виборах у 2020 році. Він був кандидатом від "Опозиційної платформи – За життя".

Автор: Екатерина Присяжнюк