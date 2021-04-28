У Нікополі повісився хлопець / фото мediakritika.by
У Нікополі Дніпропетровської області 27-річний хлопець наклав на себе руки, повісившись на мотузці.
Читайте такожПідозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в СІЗОПро це пише місцеве видання «Дніпро Час» з посиланням на джерела.
Тіло хлопця виявили на спортивному майданчику на території школи №20 по вулиці Шевченка ввечері 27 квітня.
Що стало причиною такого вчинку, на цей час невідомо. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
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