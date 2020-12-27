В Овідіопольському районі Одеської області в ніч на 27 грудня через новорічну гірлянду згорів житловий будинок.
Читайте такожУ Новій Каховці до смерті побили військовогоЯк повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, о 3:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку на першій лінії 38-ї ділянки садового кооперативу «Схід».
«Сталося загоряння одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям по всій площі. Пожежа була локалізована о 4:32 і ліквідована о 5:04», - йдеться в повідомленні.
Унаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 кв. м.
Припускається, що причина пожежі - коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди. Збиток встановлюється.
Врятовано поруч розташовану господарську будівлю вартістю 100 тис. грн. Люди не постраждали.
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