На відео чітко видно момент зіткнення авто с колонкою та спалах вогню, який спричинив масштабну пожежу.

У ЗМІ з'явився відеозапис ДТП, під час якого у Києві машина на повній швидкості влетіла в колонку на АЗС.

На відео, опубликованому каналом "Київський движ" чітко видно момент зіткнення авто с колонкою та спалах вогню, який спричинив масштабну пожежу. Як зафіксувала камера, авто рухалось досить швидко і при наближенні до колонки АЗС водій навіть не намагався гальмувати.

Також чітко видно, що спалах, який спричило зіткнення автівки з колонкою, був настільким сильним, що загасити його миттєво було просто неможливо.

Пожежа на АЗС у Києві

9 лютого 2023 року на лівому березі Києві спалахнула пожежа на АЗС. Відомо про трьох постраждалих.

До гасіння пожежі були залучені 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Вогонь вирував на площі 1500 м кв.

В патрульній поліції Києва повідомили, що через пожежу на АЗС перекрито рух Броварським проспектом від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників.

Станом на 16:44 пожежу було ліквідовано.

Вас також можуть зацікавити новини: