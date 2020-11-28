Справу відкрито за статтею Кримінального кодексу про умисне знищення або пошкодження майна.

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі на території ТЦ «Барабашово».

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

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«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років», - зазначається в повідомленні.

За даними поліцейских, площа загоряння становила близько 3 тис. кв. метрів.

Сума збитків встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, вночі 28 листопада у Харкові горів ринок «Барабашово». Вогонь знищив 25 торговельних павільйонів. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Автор: Ганна Нагорна