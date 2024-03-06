Наразі встановлюють причини загоряння та осіб, які можуть бути причетними до пожежі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

"Пожежа сталася 5 березня, близько 19:00, на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле. Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Зазначається, що за попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою, постраждалих у пожежі немає.

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За вказаним фактом слідчі поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 252 "Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду" Кримінального кодексу України

"На часі встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків", - заявили в поліції.

Пожежа на Осокорках - головні новини

5 березня у Києві на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що біля озера Тягле загорілися очерет та трава.

Близько опівночі рятувальники загасили вогонь на площі майже 3 гектари. Водночас, активісти парку, який у народі називають "Екопарк Осокорки", вважають, що хтось спеціально підпалив місцевість, аби розширити територію для забудови.

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