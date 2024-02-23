Влада надала рекомендації тим, хто перебуває в місцях задимлення.

У Подільському районі Києва горять складські приміщення, у зв’язку з чим людей попередили про можливе погіршення якості повітря.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, на місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.

"У зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря", - зауважили в КМДА і дали низку рекомендацій.

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Так, якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, то до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуються зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води, а якщо у вас є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Пожежа у ТРЦ "Космополіт" у Києві - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у січні пожежа сталася у торговельно-розважальному комплексі "Космополіт", що у Солом’янському районі Києва. З будівлі евакуювали людей.

До медиків звернулися троє постраждалих: жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці.

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