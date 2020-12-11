Рятувальникам довелося не лише гасити полум`я, але й терміново виносити з нього газові балони, які щомиті могли вибухнути.

У селі Олександрія у Рівненській області пенсіонерка хотіла розтопити піч дизпаливом та лишилася без даху над головою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Коли приїхали на місце інциденту пожежники, будинок увесь охопило вогнем. Виклик, кажуть, був запізнім. Рятувальникам довелося не лише гасити полум`я, але й терміново виносити з нього газові балони, які щомиті могли вибухнути. Дім вигорів ущент.

Без даху над головою лишилася пенсіонерка. Фізично вона не постраждала. Рятувальникам зізналася - зайнялося, коли хотіла розтопити піч дизпаливом.

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Автор: УНІАН