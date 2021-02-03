На місці події чергують рятувальники.

Один з охоронців супермаркету "Епіцентр" в Первомайську, який напередодні підпалили, отримав важку травму голови і був прооперований.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі кажуть, що чоловіка доставили до лікарні з рубаною раною голови.

"Йому сокирою прорубали голову, лобову кістку повністю. Ми його відразу забрали в операційну, промили рану, прибрали кістки, які пішли в череп. Хворий зараз вже стабільний, у свідомості, вже спілкується", - розповів хірург Василь Поврозник.

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Другого постраждалого охоронця лікарі відпустили додому.

На місці пожежі рятувальники розбирають пошкоджені конструкції. Сам ТЦ знаходиться під охороною - туди нікого не пускають, всередині нього чергують співробітники ДСНС.

Пожежа в "Епіцентрі" Первомайська: що відомо

2 лютого в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

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Автор: Юрій Годован