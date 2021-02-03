Один з охоронців супермаркету "Епіцентр" в Первомайську, який напередодні підпалили, отримав важку травму голови і був прооперований.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Лікарі кажуть, що чоловіка доставили до лікарні з рубаною раною голови.
"Йому сокирою прорубали голову, лобову кістку повністю. Ми його відразу забрали в операційну, промили рану, прибрали кістки, які пішли в череп. Хворий зараз вже стабільний, у свідомості, вже спілкується", - розповів хірург Василь Поврозник.
Читайте такожПалій "Епіцентру" у Первомайську пояснивши свої дії "помстою за відрізані вуха" (відео)
Другого постраждалого охоронця лікарі відпустили додому.
На місці пожежі рятувальники розбирають пошкоджені конструкції. Сам ТЦ знаходиться під охороною - туди нікого не пускають, всередині нього чергують співробітники ДСНС.
Пожежа в "Епіцентрі" Первомайська: що відомо
- 2 лютого в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в торговому центрі "Епіцентр".
- За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.
- В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram