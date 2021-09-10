Причиною агресії стало те, що хлопчик прийшов гратися не у свій двір, йому знадобилася допомога лікарів.

В Дніпрі літня жінка накинулася на маленьку дитину, яка на свою біду зайшла пограти з друзями в чужий двір. 72-річна мешканка вдарила 7-річного хлопчика ногою, роздряпала йому обличчя і навіть хапала за шию, а потім відібрала у нього м'ячик.

Дитині знадобилася допомога лікарів, з посиланням на поліцію передає видання "Інформатор Дніпро".

Інцидент стався 8 вересня на Холодильній вулиці. Літній жінці не сподобалося, що дитина прийшла пограти в чужий двір багатоквартирного будинку з м'ячем. Дитяча безпосередність і радісний сміх посилили роздратування, а коли хлопчик потрапив м'ячем в клумбу - мешканка розлютувала.

Хлопчик грав разом з іншими дітьми, коли м'яч раптом потрапив в палісадник. Дитина обережно діставала іграшку, присідаючи біля облагородженої території. У цей момент до нього підійшла літня місцева мешканка, яка з якоїсь причини вирішила, що може "провчити" хлопчика.

Читайте такожУ Харківській області потяг на смерть збив 15-річного хлопця на велосипеді (фото)За словами матері, жінка вдарила її сина ногою. Від удару дитина впала на бік, після чого літня мешканка продовжила його "карати".

"Потім вона його вдарила по животу, після того, як він встав, вона схопила його за шию і почала трясти. Після всього цього вона забрала м'яч і закинула в під'їзд. Потім почали підключатися сусіди з цього будинку і розповідати про те, що це їх двір і діти з інших дворів повинні гуляти в своїх дворах, а не приходити в їх двір", - повідомила мати хлопчика.

В результаті дитина отримала травми. У хлопчика набрякло око, а на обличчі з'явилися сильні подряпини. Мати 7-річного потерпілого звернулася в поліцію і написала заяву про те, що її сина побила зла жінка

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Автор: Поліна Кузенко