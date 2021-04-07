За словами очевидців, громадянка стрибнула на рейки безпосередньо перед наближенням локомотива.

В Одесі поліція встановлює обставини загибелі 81-річної жінки під колесами вантажного поїзда.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні біля залізничної станції Одеса-Застава 1.

«За словами очевидців, громадянка стрибнула на рейки безпосередньо перед наближенням локомотива. Машиніст негайно застосував екстрене гальмування, проте через коротку відстань (від поїзда до потерпілої - УНІАН) транспорт зупинити не зміг», - повідомили в главку.

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В результаті 81-річна жінка загинула під колесами вантажного поїзда.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Всі обставини події встановлюються.

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Автор: Лариса Козова